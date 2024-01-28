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Simit fiyatından bihaber olan AK Partili adayın zor anları

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AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, vatandaşlarla buluşmasında simit satan çocuğa 100 lira uzatarak ''Hepsini dağıt'' dedi. Çocuk ise ''100 liraya simit gelmiyor ki'' yanıtını verdi.

Ak Parti Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden, vatandaşlar buluşmasında simitçi satan çocuğa 100 lira verip hepsini dağıtmasını söyledi. Ancak çocuğun "100 liraya simit gelmiyor ki" sözleri karşısında şaşıran Bilden, "He 100 lirayı beğenmiyorsun" diye yanıt verdi.

Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerde AK Parti'nin Diyarbakır Adayı Mehmet Halis Bilden, vatandaşlarla bir araya geldi.

SİMİTÇİ ÇOCUĞA 100 LİRA VERİP HEPSİNİ DAĞIT DEDİ

Bilden, vatandaşlarla buluşmasında ilginç bir an yaşadı. Yanına gelen bir çocuktan bütün simitleri alarak dağıtmasını isteyen, cüzdanın 100 TL çıkarak çocuğa verdi ve "Hadi oğlum dağıt" dedi.

"100 LİRAYA SİMİT GELMİYOR Kİ"

Simitçi çocuk ise "100 liraya simit gelmiyor ki" dedi. Bu sözler karşısında ufak bir şaşkınlık yaşayan Bilden, "He 100 lirayı beğenmiyorsun" diye yanıt verdi.

Renkli anları Bilden, sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler ak parti mehmet halis bilden diyarbakır simit fiyatı
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