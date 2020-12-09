Siri Canberk Varış 2021 Modasını Anlattı

2021 modasında öne çıkan tarzlar ve kıyafet stilleri hakkında bilgiler veren modacı, özellikle yüksek bel konusunda bir geri dönüş olduğunu şu sözleriyle ifade etti: “ 2021 modasında Jeanlar ve kumaş pantolonlarda yüksek bel stili geri döndü. Ama bu sefer her geri dönüşte olduğu gibi abartı söz konusu elbette. Bu pantolonları kaşmir kısa hırkalar, ya da beline kemer taktığınız bir ceketle birlikte kombinlemek mümkün.”

Siri Canberk Varış, 2021 modası ile ilgili diğer ipuçlarını ve alışveriş tüyolarını “Yüksek bel pantolonların yanında uzun hırkalar, oversize beden paltolar ve kalın tabanlı botlar da sıklıkla göreceğimiz parçalar. Özellikle deri trençkotlar ve baskılı kemerlerin de yer aldığı 2021 modasında bel kısmında ceket üzerinde bile göreceğimiz aksesuarlar arasında yer alıyor. Kulaklarda küpe bolluğu ve çeşitleri ile birlikte artık çift olarak kullanımı da çok aranmamakta. Hatta her iki kulakta farklı küpeler olması çok daha snobe eden bir görüntü oluşturuyor.” şeklindeki sözleriyle paylaştı.

Hayatımın Dönüm Noktalarından Biri Paul Smith’ te Staj Yaptığım Zamanlardır

@ohmygolds isimli Instagram hesabında ta paylaşımlarına yer veren Siri Canberk Varış aynı zamanda influencer olarak da başarılı tanıtımlara imza atmıştır. Özellikle tasarım ve stil konusunda adeta bir ekol olan Paul Smith’te dünyaca ünlü pek çok modacı ile birlikte çalışmış olmasının kendine çok şey kattığını söylemektedir.

“Hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından biri, Paul Smith’te staj yaptığım zamanlardır. Orada çalışırken bu sektörde yaptıkları işleri ile dünyanın en saygın modacıları olmuş insanlarla tanıştım. İşleri ve çalışma şekilleri profesyonel olan bu insanların ruhlarında hala Latince sevmek fiilinin kökünden türeyen amatörlük vardı. Ben de onlarla birlikte çalışma ve onlardan eğitim alma şansını yakaladığım için çok mutluyum. Milano ve moda ayrılmaz ikilidir. Modanın kalbi Milano’ da atar. Burada bulunan en prestijli okul olan bir okulda gördüğüm eğitimden sonra Paul Smith’e staj için çağırıldım. Orada öğrendiklerimle amatör ruhumu birleştirerek işimi yapıyorum. Sevdiğim bir işi yapabildiğim için de kendimi şanslı görüyorum.” Diyen Siri Canberk Varış, gerçekten de dünya çapında başarılara imza atmış bir stilisttir.

1990 yılında dünyaya gelen Siri Canberk Varış, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Sonrasında modanın başkenti olan Milano’da moda ve tasarım üzerine eğitimine devam etti. Bu eğitim bitince de Furla’ya davet edildi. Halen burada vitrin dizaynı ve tasarım üzerine çalışmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Instagramda 150 bine yakın takipçisi olan @ohmygolds isimli bir hesabı yönetmektedir. Bu hesapla pek çok ünlü markanın tanıtım ve kampanyalarını influencer olarak yürütmektedir. Instagram Bu hesap dışında ayrıca blogger olarak da çalışmalarına devam etmektedir.