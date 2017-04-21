Şırnak'ta çatışma: 2 asker şehit oldu

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.



Uludere İlçesi Andaç Jandarma Tabur Komutanlığı Kopki Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit olduğu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DÜN 26 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda 26 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Besta (Bestler/Dereler) sözde cephe sorumlusu SORO kod (İran uyruklu) adlı terörist olduğu açıklanmıştı.

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