TSK: 5 asker şehit oldu, 45 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, son bir haftada icra edilen operasyonlarda beş askerin şehit olduğunu 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

1. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini sürdürmektedir.

2. Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde (14 – 20 Nisan 2017) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Hakkâri, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Kars) teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edilmiş, bu kapsamda;

a. Şırnak/Beytüşşebap, Hakkari/Yüksekova, Diyarbakır/Lice, Batman/Sason, Mardin/ Dargeçit ve Bitlis/Merkez bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edilmiş,

b. İcra edilen operasyonlarda;



(1)-45 terörist etkisiz hale getirilmiş,

(2)-13 piyade tüfeği 1 makineli tüfek, 5 tabanca, 1 law, 1 bomba atar ve 17 adet el bombası ele geçirilmiş,

(3)-34 EYP tespit edilerek imha edilmiş, 1.250 kg amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirilmiş,

(4)-Teröristler tarafından kullanılan 8 sığınak ve mağara bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş,

(5)-İkiz plaka kaydı bulunan ve bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 4 araç ele geçirilmiş, c. BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde; 9.950 kg toz esrar, 650 kg. kubar esrar, 12,5 kg. uyuşturucu ve 55.240 paket kaçak sigara ele geçirilmiş,ç.Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2.983 kişi yakalanmış,

d. 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.