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Şırnak'ta terör operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

5 zanlı tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Etiketler şırnak terör operasyon
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