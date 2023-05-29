Şırnak'ta terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlattı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 16 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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