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Şırnak'ta terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Şırnak'ta terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlattı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 16 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler şırnak terör operasyon
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