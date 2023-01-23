Şırnak’tan acı haber: 1 evladımız şehit düştü
Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda Korucu Tim Komutanı Nimet Encu'ya şehir düştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Soylu, şu ifadeleri kullandı;
“Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti yüreği sadakati… Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonunda Bestler Dereler’de Şehit düşen Kahraman Korucumuz Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu’ya Rabbim rahmet eylesin Ruhun şâd, mekanın cennet olsun.”
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