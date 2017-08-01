Şirvaz Şelalesi ilgi bekliyor

Oltulu bir grup doğasever hafta sonları yapmış oldukları doğa yürüyüşünde karşılaştıkları Şirvaz şelalesine hayran kaldılar.

Yakın köylerin haricinde kimsenin haberdar olmadığı, Çermik yaylası ve Göreşken yaylaları arasında bulunan Şirvaz Şelalesi Doğu AnadoluBölgesinde Tortumdan sonra 38,5 metre yükseklikteki ikinci büyük şelale olma özelliği taşıyor.

Şirvaz Şelalesi ve etrafında bulunan milattan önce 3 ila 5. yüzyıla ait hayvan figürleri hakkından bilgiler veren doğaseverlerden Edebiyat Öğretmeni Hakan Yeşilyurt, “Bu şelalenin doğaseverler ve diğer vatandaşların ziyaret edebilmeleri için valiliğimiz bir çalışma yaparak ülkemizdeki tabi güzel arasına almalarını ve daha çok turistin bölgemize gelmesini istiyoruz. Şenkaya ilçesine bağlı Kaynak köyünün 2 kilometre güneyinde yer alan ve yerel olarak tanınan şelale (çağlayan, çavlan, sudökülen), yörede Şirvaz Şelalesi adıyla biliniyor ancak literatüre henüz girmemiş. Cemal Sevindi, Günay Kaya, Aydın Bekar, Salih Kaygusuz ve Alper Aykaç’tan (Atatürk Üniversitesi Coğrafya Bölümü) oluşan takım tarafından 17-18 Eylül 2011 tarihilerinde yürütülen saha çalışmaları sonucu Erzurum’un 2. en yüksek şelalesi literatüre girecekti fakat henüz bir gelişme görülmemiştir” dedi.