Şişli Belediyesi'nde kayyum istifası
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Şişli Belediyesi'ne kayyum ataması kararıyla birlikte, Başkan yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, kayyum atanmasına tepki olarak belediyedeki görevlerinden istifa etti.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasından sonra, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, kayyum olarak atanmıştı.
İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gerekçesiyle 'geçici tedbir olarak' görevden uzaklaştırıldığı ifade edilmişti.
Şişli Belediye Başkan yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki olarak görevlerinden istifa etti.
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