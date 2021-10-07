Şişli'de ilginç inşaat: 40 yıllık apartmana dayandı

İstanbul Şişli'de inşasına devam edilen bir bina, bitişiğindeki apartmana dayanması ilginç görüntülere neden oldu.

İstanbul Şişli’de inşaatı devam eden bir bina, bitişiğindeki apartmana dayandı.

Apartman ile inşaat halindeki bina arasındaki mesafe santimetrelerle ölçülüyor.

Pencerelerinden dışarı baktıklarında betondan başka bir şey görmediklerini söyleyen apartman sakinlerinin bu durumdan son derece rahatsız oldukları öğrenildi.

SORUNUN NEDENİ 1 METRELİK ARSA İŞGALİ

İki bina arasındaki sorunun kaynağının, binanın yapıldığı yıllara dayandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 40 yıl önce binayı kaçak olarak yapan müteahhit o dönem boş olan yan parselin 1 metrelik alanını işgal etti.

2018 yılında apartmanın yanındaki arsaya bina inşa edilmeye başlandı.

Bina temelinin atılıp, katlarının yapılmasıyla birlikte yandaki apartmana dayandı ve ortaya nadir rastlanan bir durum çıktı.

O dönemden bugüne inşaat halindeki bina ile apartman arasında sorunlar yaşanmaya başladı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ilgili Şişli Belediyesinde açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Söz konusu yerde yapılmakta olan inşaatın yapı ruhsatı bulunmaktadır. Bitişik parseldeki mevcut binanın ruhsatsız olduğu ve yeni inşaatın yapıldığı parsele tecavüzlü olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 71 parseldeki inşaat Encümen kararı ile kendi parseline tecavüzlü kısmı yan parsel lehine terk etmiştir"

“GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL”

Mahalle sakinlerinden Hatice Bodur, “40 senelik komşumuz, inşaat yapıldı ve camları kapandı. Kim haklı, kim haksız bilmiyorum. Güzel bir görüntü değil. Bu durumda kalmak istemezdim, uygun bir şey değil” dedi.

“HAVA ALMAK İÇİN BOŞLUK BIRAKILMALIYDI”

Binada yaşayan İbrahim Arslan, “İkisi de anlaşıp arada bir boşluk bırakabilirlerdi. En azından hava almak için boşluk bırakılması gerekirdi. Görüntü olarak binanın tamamen kapandığını söyleyebilirim. Yıkılıp yeniden yapılması lazım. Anlaşıp sözleşme yapılacaktı sanırım ama olmadı” diye konuştu.