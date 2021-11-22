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Siyasetçinin özel verilerini paylaşan polis görevden uzaklaştırıldı

Siyasetçinin özel verilerini paylaşan polis görevden uzaklaştırıldı

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı iddiasıyla bir polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlük kadrosunda görevli polis memurunun bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığının tespit edildiği belirtildi.

SORUŞTURMA VE UZAKLAŞTIRMA

Açıklamada, polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi. 

Etiketler polis ifşa bilgi siyasetçi
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