Skandal görüntüleri Bakan Koca yayınladı!

Trafikte sireni çalan ambulansa yol vermek yerine peşine takılıp trafikte gideceği yere 5 dakika erken gidebilmek için trafiği birbirine katan trafik magandalarıyla yaşadığımız Türkiye'de skandal görüntüleri Bakan Koca "daha güçlü uyarı yok" diyerek yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir ambulansa yola vermeyen aracın görüntülerini sosyal medya hesabı Twitter hesabında paylaşarak, "Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" dedi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yolda önceliğin ambulansta olduğuna belirterek, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerini kullandı.