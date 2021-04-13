Soğuk ve kar yağışı yurdu terk ediyor! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, soğuk hava ve kar yağışı yurdu terk ediyor. Ancak yağışlar devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son hava durumu tahminlerini paylaştı. Şen, ''Bütün arzumuz baharın gelmesi, kapalı alanlardan çıkacağız bu salgın için de avantaj. 15 Mart’tan beri kış devam etti. İç Anadolu bölgesi karı yoğun yaşadı. Kar bugün Ekim, Kasım ayına kadar ülkeyi terk ediyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bütün arzumuz baharın gelmesi, her açıdan avantajlı. Kapalı alanlardan çıkacağız bu salgında avantaj. 15 Mart’tan beri kış devam etti. İç Anadolu bölgesi karı yoğun yaşadı. Kar bugün terk ediyor, Ekim, Kasım’a kadar. Arzuladığımız sıcaklıklara geldik aslında, 14-15 derece. Hafta sonuna doğru bahar havası hakim olmaya başlayacak. Yağış olacak ama kar yok. İç Anadolu da sıcak havayı yaşayacak."

MARMARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Bu geceden itibaren Marmara’dan itibaren yağış geliyor. Yağış Batı ve Kuzey Batı bölgelerde etkili olacak. Hem yağış hem havaların ısınması devam edecek.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye, Ordu, Tokat, Sivas ve K. Maraş çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara, Batı Karadeniz'in batısı, İzmir kıyıları, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















