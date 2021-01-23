Şok iddia: ''Yunanistan Türk İHA ve SİHA'larına karşı silahlanıyor''

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre, emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, SİHA'ların savaş uçaklarına karşı kullanılamayacağını söyleyerek sözlerine başladı ve şöyle dedi:

"Keşke bu kadar basit olsa. Ben de istemez miyim? İki tane füze tak ve kullan ama öyle olmuyor. Öncelikle seni düşürmeye gelen bir uçak gibi manevra yapman lazım. 150 kilometre ile giden bir SİHA, 1500 kilometre hızla gelen bir savaş uçağı karşısında nasıl manevra yapacakmış?" dedi.

SİHA'lara yeni radar ve füze yüklenmesi halinde ağırlığı artacağı için buna uygun bir motor ve daha fazla yakıt yüklenmesinin gerekeceğini belirten Karakuş, "Her şeyi yüklerseniz bu sefer uzun sürede havada kalamaz, havada kalış süresi 2-3 saate düşer. Bu da asıl işi olan keşif ve gözlem yapmasını engeller. SİHA'yı ağırlaştırırsan daha da işe yaramaz hale sokarsın" diye konuştu.

"YUNANİSTAN 45 TANE T6 UÇAĞI HAZIRLIYOR"

Karakuş, ayrıca "Yunanistan, SİHA’ları İHA’ları vurmak için 20 tane T6 uçağını silahlandırdı. 45 tane T6 uçağı var. Bizim SİHA’ları vurmak için hazırlıyorlar bir yerde. T6 uçakları, SİHA ve İHA’lardan üç kat fazla hıza sahip. Radar tespit edecek T6 gelip vuracak" iddiasında da bulundu.

S-400'lerin ikinci paketinin alınmasının Yunanistan'a karşı hava üstünlüğünü korumak amacıyla olduğunu öne süren Karakuş, buna karşın Türkiye’nin uçak eksiği olduğu iddialarına katılmadığını belirtti ve şu iddiada bulundu:

Türkiye, şimdilik F-35 uçaklarını halledebilir miyim diye Biden'ın gelişini bekledi. Olmazsa AB ülkelerinden Tayfpoon uçaklarını alıp takviye edecek.

BAŞIBÜYÜK'TEN ÇARPICI TESPİTLER

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz bir diğer isim ise Emekli Hava Pilot Kurmay Albay Osman Başıbüyük oldu.

Başıbüyük, "Hava hakimiyetini korumada kullanabilir miyiz?" diye tartışması süren SİHA'ların başka bir alanda o da deniz hakimiyetinin sağlanmasında işe yarayabileceğini şu sözlerle iddia etti:

"Diğer yandan SİHA'lara yüklenecek Som gibi havadan yere taarruzlarda kullanılacak ve Atmaca gibi gemilere karşı kullanılacak uzun menzilli füzeler çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu tür füzeleri 24 saat havada hazır bekletme kabiliyeti inanılmaz avantajlar sağlar. Özellikle gerginlik döneminde deniz üzerinde her an taarruza hazır bekleyen SİHA'lar çatışma başlar başlamaz deniz hakimiyetinin lehimize dönmesine büyük katkıda bulunacaktır."

HAVA DENGESİ KORUNAMAZ

Bu arada savunma ve havacılık uzmanı Hakan Kılıç, SİHA’larla Yunanistan'a karşı hava dengesinin korunup korunmayacağını tartışmanın bile komik olduğunu söyleyerek konuyla alakalı olarak şöyle demişti:

"Evet, Akıncı'ya milli AESA radar ve milli hava-hava füzeleri entegre edilmesi çok konuşuldu ama bu başarılabilse bile elimizde ABD'nin yeni geliştirdiği Kratos XQ-58 Valkyrie veya Boeing Loyal Wingman gibi steallth, turbofan motorlu avcı uçağı tasarımına sahip bir SİHA olmadan böyle bir ihtimal yok."

Akıncı/Aksungur SİHA'ların hava-hava görevleri yapamaz demediğini ancak bunun kısıtlı olacağını söyleyen Kılıç, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Yani daha çok kendilerini koruma, SİHA'lara karşı veya insanlı uçaklarla birlikte hedef çoğaltmak, kalabalık etmek veya düşmanı taciz etmek açısından hava-hava görevi icra edeceklerdir. Yoksa medyada yazıldığı gibi F-16 yerine 30 tane SİHA'ya milli hava-hava füzelerimiz ki çok önemli ve takdire şayan bir başarıdır, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerini takıp Yunanlıların üzerine salacak değiliz. Bunu yapsak bile sanırım 3-5 F-16 tamamını kısa sürede etkisiz hale getirecektir. Aynı şey bizim içinde geçerli. ABD Rapier'lerinin F-16'larımız karşısından nasıl bir şansı olabilir?"

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İHA GERÇEĞİ

Türkiye, özellikle son yıllarda insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) geliştirme konusunda ciddi ilerlemeler kaydetti.

Halihazırda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından üretilen Anka ile Baykar firması tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA'ları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde kullanılmaya devam ediliyor.

Son olarak Baykar firması tarafından geliştirilen Akıncı SİHA'sının ilk teslimatlarının bu yıl içinde yapılacağı açıklanırken, TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur SİHA'larının da seri üretiminin süreceği belirtilmişti.

Anka ve TB2'lere göre daha gelişmiş özelliklere ve yük taşıma kapasitesine sahip olmasının da etkisiyle Akıncı SİHA'ları TİHA (taarruzi insansız hava aracı) olarak da anılıyor.

1 ton 350 kilogram yük taşıma kapasitesinde olan ve 40 bin feet yüksekliğe kadar çıkıp, 24 saat havada kalabileceği açıklanan Akıncı SİHA'larda AESA radar ile birlikte havadan havaya füze atma kabiliyetinin de bulunduğu belirtiliyor.

Bu gelişme savunma sanayisi uzmanları ve meraklıları arasında bir süreden beri süren bir tartışma konusu başlattı.

Tartışmanın nedeni ise Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasına karşın Yunanistan'ın hava kuvvetlerine önümüzdeki birkaç yıl içinde 24 adet F-35 ile 18 adet Fransız yapımı Rafale uçağını katacak olması.

Bundan dolayı 2002'den beri yeni savaş uçağı alımı yapmayarak, mevcuttaki F-16'ları modernize etmeye çalışan Türkiye'nin özellikle Ege'de Yunanistan'a karşı hava üstünlüğünü kaybedebileceğini iddia eden kimi kişiler, yerli savaş uçak üretilene ya da yeni bir uçak alınana kadar TSK'nın havadan havaya atılan füzelerle donatılmış Akıncı SİHA'lar ile hava üstünlüğünü koruyabileceğini iddia ediyor.