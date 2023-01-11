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Sokakta fotoğraf çeken yanar! Yargıtay'dan emsal karar

Sokakta fotoğraf çeken yanar! Yargıtay'dan emsal karar
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Yargıtay, sokakta izinsiz fotoğrafı çekilen kişinin şikayetini haklı bularak yerel makemenin verdiği beraat kararını "Özel alan sadece dört duvar arasında değildir" diyerek bozdu.

İstanbul Eyüp'te sokakta fotoğrafının çekildiğini fark eden bir kişi şikayetçi oldu. Savcılık fotoğrafı çeken kişi hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açtı. Yerel mahkeme sokağın kamusal alan sayıldığına karar vererek, "Fotoğraf çekmesi suç oluşturmaz" dedi. Ancak davacı  şikayetinden vazgeçmedi ve karara itiraz etti. Yargıtay 15. Ceza Dairesi dosyayı ele aldı. 

TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre inceleme sonunda Yargıtay, yerel mahkemenin kararını yanlış bularak "Özel alan sadece dört duvar arasında değildir" dedi ve "Sokakta olmak da özel hayata dahildir" kararı vererek dosyayı bozdu.

Davacının avukatı Avukat Pekay Salmanoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Yargıtay bence bu yönde doğru bir karar vermiştir. Yerel mahkemenin beraat kararı yerinde değildir. Çünkü kişi kamusal alanda bile olsa özel hayat devam etmektedir. Yani özel hayatın gizliliği sadece kapalı kapılar ardında dört duvar arasında olmaz. Burada bu suçun faili olan kişinin hangi saikle bu eylemi gerçekleştirdiği de çok önem arz etmektedir."

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine dava yeniden görülecek.

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