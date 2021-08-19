Son 24 saatin korona tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 19 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 292 bin 538 testin sonucuna göre 19 bin 320 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 14 bin 743 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 216 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 1. doz aşılamada yüzde 93,7 aşılama oranıyla Muğla birinciliğini koruyor. Muğla’yı sırasıyla Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir, Yalova izliyor. Yüzde 50 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, İzmir, Bilecik, Ankara, Hakkari, Ordu, Yalova, Bartın, Burdur, Tunceli, Giresun, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Artvin, Uşak, Bolu, Sinop, Osmaniye, Ardahan, Çorum, Mersin, Kilis, Samsun ‘mavi iller’ arasında yer alıyor.

1. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 80,4 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 79,3 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 71,7 ile İstanbul bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart."