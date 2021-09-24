Son 24 saatin korona tablosu açıklandı

Türkiye'nin 24 Eylül 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 221 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 356 bin 132 testin sonucuna göre 355 bin 226 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 20 bin 458 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 221 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 77,4 aşılama oranıyla Kırklareli birinci sırada yer alıyor. ‘Mavi iller’ listesinde Kırklareli'ni sırasıyla Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir izliyor. Yüzde 43,6 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 74,7 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 72,4 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 66,0 ile İstanbul bulunuyor.