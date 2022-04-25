Son 24 saatin korona tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 134 bin 346 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 134 bin 346 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti.

24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 127 bin 253 olarak açıklarken, 2 bin 277 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 15 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 15 bin 947 olarak açıklanmıştı.