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Son 24 saatin korona tablosu açıklandı

Son 24 saatin korona tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs verileri paylaşıldı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 2 bin 256 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

28 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 135 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 193 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 482 bin 673 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler korona koronavirüs
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