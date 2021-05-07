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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs bilançosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 7 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 7 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 2 bin 210 kişinin septomlu, 20 bin 107 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 278 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti

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