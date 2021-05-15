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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 15 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.

Etiketler koronavirüs tablosu sağlık bakanlığı
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