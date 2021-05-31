Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düşüş görüldü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 31 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testlerin sonucuna göre 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 596 kişinin septomlu, 6 bin 493 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 134 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 54 milyon 139 bin 309, toplam vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, toplam vefat sayısı 47 bin 527, toplam ağır hasta sayısı 1339, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 114 bin 624 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.