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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 13 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 285 bin 242 testin sonucuna göre 21 bin 372 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 İyileşen kişi sayısı ise 16 bin 492 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 157 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler vaka korona koronavirüs vaka sayısı
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