Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mart Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 25 bin 401 oldu.

11 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 342 bin 365 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 52 bin 269 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 222 bin 195 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.