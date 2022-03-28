Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 28 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte Türkiye'de 272 bin 435 koronavirüs testi yapıldı, 14 bin 364 kişi koronavirüse yakalandı, 61 kişi ise hayatını kaybetti. 18 bin 526 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.