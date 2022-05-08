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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 8 Mayıs’a ait verilere göre, 98 bin 758 test yapıldı

Güncel verilere göre, bin 480 yeni vaka tespit edilirken 9 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 526 kişi sağlığına kavuştu.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

8 mayıs son 24 saatin koronavirüs tablosu

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 6 Mayıs verilerine göre, dün 135 bin 316 test yapılmıştı. Dün, bin 743 vaka tespit edilirken, 7 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 bin 239 kişi sağlığına kavuşmuştu.

 

Etiketler Son 24 saatin koronavirüs tablosu 8 mayıs koronavirüs tablosu
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