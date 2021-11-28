Son 24 saatin koronavirüs tablosu alarm veriyor! Korkutan rakamlar

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı merakla beklenen koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü: Bugün 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi, 213 kişi vefat etti.

Son 24 saatin tablosuna göre son 24 saatte 350 bin 385 test yapıldı, iyileşen hasta sayısı ise 20 bin 7 olarak açıklandı.

Aşılama oranlarında sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur başı çekiyor.

Ancak aşılamanın en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin ve Bitlis olarak açıklandı.

KOCA'DAN TEDBİR VE AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın." dedi.

KORKUTAN "YAN RAHATSIZLIKLAR" UYARISI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatin koronavirüs rakamlarının açıklanmasından kısa bir süre önce de bir paylaşım yaparak "Ölüm nedeni tespitinde baştan beri DSÖ ölçütü PCR’ı esas alıyoruz. Doğrulanmamış vakalar, sağlık hizmetine erişimin kısıtlı olması gibi dolaylı nedenlerle en az şu anki kadar daha ölüm söz konusu. Bazı hastalarda, ilerde ciddi yan rahatsızlıklar da çıkabilir." demişti.

Türkiye'nin 28 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: