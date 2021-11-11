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Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 11 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 898 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203'ten 197'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 24 bin 360 olurken toplam 356 bin 4 PCR testi yapıldı.

 

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı korona vakaları 11 kasım koronavirüs
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