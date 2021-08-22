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Son 24 saatin koronavirüs tablosunda korkutan rakamlar

Son 24 saatin koronavirüs tablosunda korkutan rakamlar

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin son 24 saatteki koronavirüs rakamları açıklandı. Vaka sayısı 20 bine doğru ilerliyor...

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de dün açıklanan verilerde 282 bin 857 test yapılmıştı ve 19 bin 351 vaka tespit edilirken, 232 kişi hayatını kaybetmiş, 13 bin 163 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

BAKAN KOCA: "BEKLEDİĞİMİZ DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞMEDİ"

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün." ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 74.01, ikinci doz ortalaması yüzde 56.55, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 88 milyon 760 bin 525 oldu.

İşte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son 24 saatin koronavirüs tablosu

22 Ağustos Pazar son 24 saatin koronavirüs tablosu
22 Ağustos Pazar son 24 saatin koronavirüs tablosu

 

Etiketler koronavirüs tablosu 22 ağustos koronavirüs tablosu
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