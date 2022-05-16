Son 24 saatin koronavirüs verileri açıklandı

16 Mayıs Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 16 Mayıs 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 128 bin 957 testin sonucuna göre bin 254 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise bin 358 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 4 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.