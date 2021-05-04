Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 4 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 336 vatandaşımız daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 4 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 4 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 2 bin 483 kişinin septomlu, 28 bin 997 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 336 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.