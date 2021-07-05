Son ankete damga vurdu: Sedat Peker'in açıklamalarına inanıyor musunuz?

Artıbir Araştırma Kurumu tarafından gerçekleştirilen anket çalışmasında "Sedat Peker'in açıklamalarına inanıyor musunuz?" sorusu soruldu.

Artıbir Araştırma Kurumu tarafından gerçekleştirilen anket çalışmasında AK Parti'nin ve AK Parti'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarının eridiği, MHP'nin ise baraj altında kaldığı görüldü.

Ankette ayrıca Sedat Peker'in iddialarına inanların sayısı dikkat çekti.

Katılımcıların yüzde 62.7'si Peker'in iddialarına inandığını ifade ederken; 29,6 ise inanmadığını belirtti.

Fikrim yok diyenerin oranı da 7,7'de kaldı.