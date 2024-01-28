Son İstanbul anketinin sonuçları açıklandı

Yerel seçimlere 2 ay kala hem iktidar hem de muhalefet için kritik öneme sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi anketinin sonuçları açıklandı.

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için geri sayıma devam ederken kamuoyu araştırma şirketleri de peş peşe seçim anketlerini açıklamaya devam ediyor.

Son olarak Spectrum House 17-20 Ocak tarihleri arasında İstanbul'un 25 ilçesinde gerçekleştirdiği "İstanbul Seçmen Eğilimi Raporu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Spectrum House'un anketinde katılımcıların İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan genel olarak memnuniyet düzeylerine bakıldığında, %18’inin ‘Çok Memnunum’, %31,8’inin ‘Memnunum’, %15,2’sinin ‘Kararsızım’, %17,4’ünün ‘Memnun Değilim’ ve %15,7’sinin ‘Hiç Memnun Değilim’ şeklinde görüş belirtti.

Bu veriler, katılımcıların yaklaşık yarısının İBB'den memnun olduğunu, yaklaşık %33’ünün memnuniyetsiz olduğunu gösterirken kararsız 15.2 puanla dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu ?

Araştırmada, Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum karşılaştırması yapıldı.

Katılımcıların İstanbul’un deprem riskine yönelik olarak, şehrin mevcut ve potansiyel sorunlarını en iyi ele alabilecek belediye başkan adayı konusundaki görüşlerine bakıldığında, %35,2’sinin Ekrem İmamoğlu dediği, %33,5’inin Murat Kurum yanıtını verdiği görüldü.

Yüzde 3,1’inin diğer adayları önerdiği, %15,8’inin hiçbir adayın bu sorunu ele alabileceğini düşünmediği ve %12,4’ünün fikri olmadığını veya cevap vermekten kaçındığı kaydedildi.

Ankette katılımcılara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum’a oy verme eğilimleri de soruldu.

Katılımcıların %42,6’sı Ekrem İmamoğlu’na “Oy Veririm” dedi, %38,4’ünün “Oy Vermem” cevabını verdiği. “Kararsızım” cevabını verenler %19 oranında oldu.

Murat Kurum’a katılımcıların %29,8’i ona “Oy Veririm” derken, %48,5’i “Oy Vermem” cevabını verdi. %21,7’si ise “Kararsızım” dedi.

31 Mart 2024’te yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için “Kararsızım” ve “Oy Kullanmayacağım” şeklinde cevap veren katılımcıların, iki aday arasındaki tercihlerine bakıldığında, %33,1’inin CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na oy verme ihtimalinin daha yüksek olduğu görüldü.

Murat Kurum’a oy verme ihtimali daha yüksek olanların oranı ise yüzde 18,9 oldu.

Hiçbirine oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı %12,7 iken, kararsız kalmaya devam edenlerin oranı %35,3 olarak gözlemlendi.

DEM Parti'nin aday göstermesi doğru mu ?

14 Mayıs 2023’de Yeşil Sol Parti’ye oy vermiş olan katılımcıların %34,4’ünün DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermesini “Doğru buldukları” ve aday gösterilmesini desteklediklerini kaydetti.

Buna karşılık, %55’inin “Hayır, aday göstermemeli” şeklinde görüş belirttiği görüldü.

Yüzde 5,3’ü “Emin değilim/Kararsızım” yanıtını verirken, aynı oranda katılımcının da (%5,3) bu konuda “İlgilenmiyorum” dediği gözlemlendi.

İYİ Parti ve DEM Parti seçmenlerinin kararı

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Yeşil Sol Parti’ye oy vermiş katılımcıların, DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız bir aday çıkarması durumundaki oy tercihlerine bakıldığında %64,3’ünün DEM Parti’nin adayına oy vereceğini belirttikleri görüldü.

Yüzde %23,3 oranında ise Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini ifade etti. Kararsız olanların oranı ise %9,3 olarak gözlemlendi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti’ye oy vermiş katılımcıların, İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız bir aday çıkarması durumundaki oy tercihlerine bakıldığında, %25,8’i İYİ Parti’nin adayına oy vereceğini belirtti. Buna karşın, %49,2’lik önemli bir oranın Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söyledi.

Murat Kurum’a oy vereceklerini belirtenlerin oranı %5,3 iken, kararsız olanların oranı %19,7 olarak gözlemlendi.

Spectrum House'un İstanbul araştırmasının künyesi

"17-20 Ocak tarihleri arasında İstanbul il sınırları içinde 25 ilçede ikamet eden 18 yaş ve üzeri 1815 kişiyle yürütülen saha araştırması, tabakalı rastgele örneklem metoduyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma yöntemi olarak kantitatif analiz ve CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) veri toplama tekniği kullanılmıştır.

Örneklem seçimi, ilçe bazlı temsil yeteneğini sağlamak için 2023 genel seçim verileri, yaş,

cinsiyet ve eğitim için TÜİK verileri temel alınarak yapılmıştır. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları

göz önünde bulundurularak, orantılı paylaştırma yöntemi ile örneklem oluşturulmuştur. Araştırma, %95 güvenilirlik düzeyinde ±2,3 hata payına sahiptir."