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  3. 22 Şubat 2020 16:36

Son yağışlar yaradı! İşte Yuvacık Barajı'nda son durum

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan, su seviyesinin yüzde 15'lere kadar düştüğü Yuvacık Barajı'nda yağışların ardından su seviyesi yüzde 87'ye ulaştı.

Son yağışlar yaradı! İşte Yuvacık Barajı'nda son durum
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan, kurak geçen sonbaharda su seviyesinin yüzde 15’e düştüğü Yuvacık Barajı’nda, mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesi yükseldi. Karların erimesi ve akarsuların dolması ile birlikte baraj doldu.



Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı’nda suyun doluluk oranı yüzde 87’ye ulaştı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında 44 milyon 230 bin metreküp su bulunduğu açıklandı. Sonbaharda suların çekilmesiyle ortaya çıkan bazı ağaçların sulara gömüldüğü görüldü.



DHA

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kocaeli , yuvacık barajı
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