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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Ölü taklidi yapıp, ölmekten kurtuldu

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Elazığ'da cep telefonu kameralarına yansıyan ve uyanık bir farenin kediden kurtulma taktiğine dair video görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Olay, Elazığ'da bir iş yeri önünde meydana geldi. Kediyle farenin kovalamacasını gören bir vatandaş, cep telefonuna sarılarak o anları kayıt altına aldı. Farenin peşinden koşan kedi, tam hamlesini yapacağı sırada farenin birden hareketsiz kaldığını gördü. Bir süre farenin hareketlenmesini bekleyen kedi umduğunu bulamayınca bölgeden ayrılmak için hareketlendi. Kedinin uzaklaşmasının ardından fare hareketlenip kaçmaya başladı. Farenin peşinden koşan kedi, avını elinden kaçırdı.

Etiketler fare kedi ölü taklidi
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