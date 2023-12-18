Sosyal Medya fenomeni Ece Ronay serbest bırakıldı
Eski eşine ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan Ece Ronay, adli kontrolle serbest kaldı.
Sosyal Medya fenomeni Ece Ronay serbest bırakıldı.
Kocaeli’de eski eşi Mehmet B.ye ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 3 kişi ise tutuklandı.
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