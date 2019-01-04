Dolar kritik seviyede ! İşte günün ilk rakamları
Dolar kritik seviyede ! İşte günün ilk rakamları
Apple tepetaklak ! Milyarlarca dolar eridi
Apple tepetaklak ! Milyarlarca dolar eridi
Pendik açıklarında gemi yangını ! Alevler yükseliyor
Pendik açıklarında gemi yangını ! Alevler yükseliyor
Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Türk ve ABD yetkililerinden kritik FETÖ toplantısı
Türk ve ABD yetkililerinden kritik FETÖ toplantısı
Eğitime kar engeli ! Bazı illerde okullar tatil edildi
Eğitime kar engeli ! Bazı illerde okullar tatil edildi
ABD'de yargılanan Hakan Atilla davasında yeni gelişme
ABD'de yargılanan Hakan Atilla davasında yeni gelişme
Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Ocak 2019 07:20

Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

İzmir'de, sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, 2 yıl önce karıştığı kavgayla ilgili gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
A+ A-

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, dün akşam saatlerinde Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Barankoğlu, buradaki işlemlerinin ardından Ödemiş Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren Barankoğlu, daha sonra serbest bırakıldı. Konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan

Barankoğlu, şöyle konuştu:
"Bundan iki yıl önce meydana gelen bir kavgaya karışmıştım, bu yüzden hakkımda dava açılmıştı. Daha sonra karşı tarafla oturup uzlaştık ve dava kapanmıştı. İki yıl önce, olan bir kavgaydı. İki yıl sonra neden bir daha yeniden tekrar dava açıldı, anlamış değilim. Bugün notere gittim, orada bir işim vardı. Bir süre sonra polis geldi. İfadem olduğunu söyleyerek beni polis merkezine götürdüler. Daha sonra nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına gittik. Savcılıkta ifademi verdim serbest bırakıldım" dedi.

DHA

sosyal medya , gözaltı , simge barankoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM