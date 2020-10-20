Sosyal medya tepki gösterdi, Bakanlık hasta sayısını değiştirdi

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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablodaki çelişki üzerine bugüne ilişkin hasta sayısını düzenledi. Dünkü toplam hasta sayısı ise ortaya çıkan 68 fark üzerine Bakanlık, 19 Ekim'e ilişkin 1958 yeni hasta sayısını 2026 olarak yeniledi.
Bakanlık tarafından "covid19.saglik.gov.tr" adresinden yayımlanan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda bugün yeni hasta sayısı 1958 olarak açıklanmıştı.
18 ve 19 Ekim günlerine ilişkin koronavirüs tablosu karşılaştırıldığında bugünkü hasta sayısı toplam rakamlar göz önüne alındığında 68 eksik çıkıyordu. Sosyal medya kullanıcıları hatayı fark ederek duruma tepki gösterdi.
Bakanlık ilk 1958 olarak açıklanan yeni hasta sayısı 2026 olarak güncelledi.
Yeni açıklanan koronavirüs tablosu:
19 Ekim 2020 tarihi için ilk açıklanan koronavirüs tablosu:
18 Ekim 200 tarihli koronavirüs tablosu:
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