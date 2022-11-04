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Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Küçük çocuğu sokak ortasında sopayla dövdü

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Antalya’da bir kadın, sokak ortasında küçük çocuğa elindeki sopayla dövdü. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenlerin vicdanlarını sızlatan olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Sokak ortasında yerde yatan 7-8 yaşlarındaki çocuğa bir kadın sopayla defalarca vurdu.

 Canı yanan çocuk ‘Acıyor’ diye bağırarak çığlıklarıyla sokağı inletirken, kadın ise ‘Kalk, yürü eve’ diyerek vurmaya devam etti.

Görüntüleri izleyenler sosyal medyadan kadına tepkilerini dile getirdi.

Etiketler çocuk sopa
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