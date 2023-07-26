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Sosyal medyadaki tek bir tıklamayla hayatını karardı

Sosyal medyadaki tek bir tıklamayla hayatını karardı
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Tekirdağ’da sosyal medyadan bir linke tıklayan kullanıcı, dolandırıcılara 34 bin lirasını kaptırdı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne giderek müracaatta bulunan M.V. isimli şahıs ifadesinde; Facebook isimli sosyal medya sitesinde gezindiği esnada para kazanma amacıyla bir linke tıkladığını, açılan siteye iletişim bilgilerini girdiğini, hisse satın almak için 6 bin 508 TL para gönderdiğini, akabinde tekrar 28 bin TL para gönderdiğini söyledi. Şahısların tekrar para istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan mağdur şahıs, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, beyan üzerine olayla ilgili olarak şüpheli tespit çalışmasına başladı.

İHA

Etiketler sosyal medya dolandırıcı link tıklama dokunma dolandırıcılık
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