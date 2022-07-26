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Sosyal medyayı karıştıran silahlı görüntülere gözaltı

Sosyal medyayı karıştıran silahlı görüntülere gözaltı

Sosyal medyada çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla çekilen görüntülerini paylaşan Ahmet S. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25 Temmuz'da pompalı tüfek, kılıç gibi silahlarla yapılan paylaşımlarla ilgili yapılan araştırmalarda; Görüntülerde yer alan Ahmet S., aynı gün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece 'de yakalanarak muhafaza altına alınmış, şüphelinin ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlenmiştir" denildi.

Hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtilen S.'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.

 

DHA

Etiketler sosyal medya silah
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