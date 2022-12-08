Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bir de bizim soracaklarımızı bekle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle" sözleriyle eleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu baronları ve mafya üyeleriyle ilgili video yayınlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tehdit etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Türkiye’de yakalanan, öldürülen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafı çıkan mafya ve uyuşturucu baronlarını içeren bir videoyu “Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile çekilen fotoğraflar da yer aldı.

'BİZİM SORACAKLARIMIZI BEKLE'

Süleyman Soylu, videonun paylaşılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak" ifadelerini kullandı.