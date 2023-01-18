Staj ve çıraklık mağdurları EYT'li sayılacak mı ? SGK uzmanı açıkladı

AK Parti iktidarının yıllardır görmezden geldiği ancak seçimler öncesinde müjdesini verip aylardır bir türlü Meclis'e gelmeyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için SGK uzman Özgür Erdursun canlı yayında özellikle "staj ve çıraklık mağduruyuz" diyen çalışanları da ilgilendire bir kapsam açıklaması yaptı.

Son günlerin en çok tartışılan konuları arasında yer alan EYT'de vatandaşın kafa karışıklığı sürüyor.

Yasanın hangi tarihte Meclis'e geleceği henüz netleşmezken, staj ve çıraklık mağdurlarının da hak arayışı devam ediyor.

Bu kapsamda tv100 canlı yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT'li vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi.

Erdursun, staj ve çıraklık mağdurlarının sigorta girişlerinin tüm iş kollarını kapsamaması nedeniyle gerekirse borçlanma yoluyla emekli olmalarının önünün açılması gerektiğini ifade etti.

Erdursun'un açıklamasına göre; primini tamamlayanlar emekli olacak. En önemli tamamlama yolu borçlanmalar. Birçok kişi müracatta bulundu ama ceplerine para yok. Borçlanan kişilere de kamu bankaları aracılığıyla kredi verilmesi gerekiyor.