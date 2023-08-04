  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Su diye tiner içen çocuk yaşam savaşı veriyor

Su diye tiner içen çocuk yaşam savaşı veriyor

Su diye tiner içen çocuk yaşam savaşı veriyor
Güncelleme:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde su zannettiği tineri içen küçük çocuk, yoğun bakıma kaldırıldı.

Ereğli ilçesinde C.Y. isimli küçük çocuk evde bulduğu tineri su sanıp içti.

Bir süre sonra fenalaşan çocuk ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye getirildi. Tedavi altına alınan C.Y.’nin tiner içtiği anlaşıldı. Küçük çocuğun midesi yıkandıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan C.Y.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler zonguldak ereğli tiner
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu görüntü deprem bölgesinden ama nedeni deprem değil
Prof. Dr. Özgür Demirtaş Dolar'ın olması gereken seviyeyi açıkladı
Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Vahşetin altından ''eşcinsel ilişki'' çıktı
''Mansur Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday...''
İslam Memiş'ten Dolar ve altın için kritik uyarı
Yeşil altın hasadı başladı: Kilosu 95 lira!
Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali şaşkına çevirdi
Kiralık konutta yeni kriz! Ev sahipleri de kiracılar da çaresiz
Teksas değil İstanbul! Kanlı pusu kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde inanılmaz kavga! Camdan sarkarak vurmaya çalıştı