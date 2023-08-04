Su diye tiner içen çocuk yaşam savaşı veriyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde su zannettiği tineri içen küçük çocuk, yoğun bakıma kaldırıldı.

Ereğli ilçesinde C.Y. isimli küçük çocuk evde bulduğu tineri su sanıp içti.

Bir süre sonra fenalaşan çocuk ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye getirildi. Tedavi altına alınan C.Y.’nin tiner içtiği anlaşıldı. Küçük çocuğun midesi yıkandıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan C.Y.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İHA