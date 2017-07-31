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  3. 31 Temmuz 2017 22:35

Suç makinesi kıskıvrak yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi evinde kıskıvrak yakalandı.

Suç makinesi kıskıvrak yakalandı
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Bursa’da çeşitli suçlardan aranan bir kişi, silah imalatı yaptığı evde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 25 yaşındaki Y.K.'nın Kocanaip Mahallesi'nde olduğu ihbarını alan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Evin etrafında tertibat alan ekipler, içeri girdiklerinde, şahsın yatak odasında elinde tabancayla beklediğini gördü. Polislere tabancayı doğrultan Y.K. etkisiz hale getirildi.

Evde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 3 tüfek, 1 pala, 1 işkence topuzu ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Y.K. ekipler tarafından gözaltına alınırken, gerekli tahkikat devam ediyor.

İHA

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