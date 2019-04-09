Uyuşturucu baronu Zindaşti’nin kızının ölümüne ismi karışan kişiler birer birer suikasta uğradı. Kadıköy’de kurşunlanan İlhan Ünğan’ın ağabeyi Orhan Ünğan, Beyoğlu’nda yangında ölen Yunus Akyüz’ü de Zindaşti’nin öldürdüğünü ileri sürdü.

Bağdat Caddesi'ndeki infazın sırır çözülüyor. Suikast zincirine bir halka daha eklendi.Sabah'tan Osman Asiltürk'ün haberine göre uyuşturucu baronu Zindaşti'nin kızına yönelik suikastı azmettirdiği iddiasıyla aranırken önceki gün goygoylKadıköy'de 7 yaşındaki çocuğunun gözü önünde iki kurşunla öldürülen İlhan Ünğan'ın (38) kimliği belirlenen katil zanlısı aranıyor. İlhan Ünğan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi devraldı. Polisin ulaştığı güvenlik kamerası görüntüsünde arkadan yaklaşan katil zanlısı cinayeti işledikten sonra hızla uzaklaşıyor. Katil zanlısının kimliği, kaçarken bindiği takside ulaşılan parmak izlerinden belirlendi. Polis olay yerinde, Ünğan'ın yakını olduklarını beyan eden 3 kişiyi, üzerlerindeki iki tabancayla birlikte gözaltına alındı.



İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti, FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz'ün ErgenekonDavası'nda gizli tanık yapmıştı. Kızı Arzu(21) ve şoförü Devrim Öztunç (25) Büyükçekmece'de 2014'te cip içinde çapraz ateşle öldürülmüştü. Bu olayın ardından çok sayıda cinayet işlendi. Bu olayla ilgili davada firari sanık İlhan Ünğan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık yargılanıyordu. Ağabeyi Orhan Ünğan ise 3.5 yıldır tutukluydu. Orhan Ünğan, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 23 Şubat'taki 9. duruşmada, İstanbul-Hollanda- Dubai-Panama dörtgeninde yaşananlara dikkat çekerek uyarılarda bulunmuştu. Ünğan, "Aile fertlerimden birilerinin, benim öldürülmemi mi bekliyorsunuz karar vermek için. Kardeşimi öldürmek için plan yapmışlar, MİT'in raporları var" dedi. Zira bu uyarıdan önceki duruşmaya günler kala, 31 Ekim 2017'de Ünğan'ın avukatı Kudbedin Kaya, Florya'da bir restoranda öldürüldü.



Orhan Ünğan, 26 Mart'taki 13'üncü duruşmada ise şok bir detaya dikkat çekti.Beyoğlu'da 4 Mart'ta 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında hayatını kaybedenler arasında olan Yunus Akyüz'ün Zindaşti'nin kızının öldürüldüğü bölgede HTS kayıtlarının olduğunu söyledi. Ünğan, "Akyüz'ün cinayet mahallinde 3 gün dolaştığı, olay günü de olay yerinde olduğu, ardından yurtdışına çıktığı HTS kayıtlarından anlaşılmış ancak Yunus Akyüz bu telefonunu 13 yaşındaki kardeşi tarafından kullanıldığını iddia etmiştir. Bu husus dahi araştırılmamıştır" dedi. Ünğan kardeşlerin avukatı Çağdaş Çelik de duruşmada, "Asıl dosyanın sanığı olması gereken Yunus Akyüz Türkiye'de (yangında) öldürülmüştür. Artık onun ifadesinin tespit imkanı da kalmamıştır" diye konuştu. Yangınla ilgili Hatay'da yakalanan Özkan E., kavga ettiği arkadaşlarını korkutmak için yangın çıkardığını ileri sürmüştü.



O ARAÇ BULUNDU: 2 GÖZALTI

Öte yandan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, İlhan Ünğan cinayetinde kullanılan aracı tespit etti. Gelen ihbar üzerine aracın Sultangazi’de olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti. Esentepe Mahallesi’nde park edilmiş halde aracı bulan ekipler, aracın sürücüsüyle birlikte iki kişiyi gözaltına aldı. Aracı Esentepe Mahallesi’nde bir cadde de park eden sürücünün, aynı cadde üzerine bulunan bir cep telefonu operatörü bayisinden faturalı hat alırken gözaltına alındığı belirtildi. Kiralık olduğu belirtilen araç, incelenmek üzere önce Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Emniyet Yerleşkesine götürüldü.



