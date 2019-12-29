Süleyman Demirel'in ofisi satışa çıkarıldı

Siyasete girdiği 1962 yılından itibaren 'Çoban Sülü', 'Barajlar Kralı', 'Baba' lakabıyla tanınan 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yıllarca “çalışma ofisi” olarak kullandığı ve siyasete dönüşünü bekleyenlerin umut bağladığı bina satışa çıkarıldı.

Anka Haber Ajansı'nın haberine göre, Demirel’in kayınbiraderi Ali Şener, Çankaya Gaziosmanpaşa Mahallesi Kuleli Sokak'taki binayı satışa çıkaran, 4 milyon dolar istiyor.

Demirel, 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra, "Güniz Sokak’ta Nazmiye ile tavuk besleyecek değiliz" diyerek, Kuleli Sokak 15 numarada bulunan, kayınbiraderi Ali Şener’e ait üç katlı binayı çalışma ofisi olarak kullanmaya başlamıştı.

Demirel’le özdeşleşen Kırat heykelleriyle donatılan çalışma ofisi, Demirel’in siyasete dönüşünü bekleyenler için umut ışığı olmuş, ziyaretçilerle dolup taşmıştı.



Demirel, o dönemde çalışma ofisi için şunları söylemişti:

‘‘Ne çalışacaksın, ne yapacak bu büro?' diye sorarsan, herhalde Türkiye kendisine en iyi şekilde hizmet etmiş bir adamı görev bitti diye sokağa bırakmaz. Yani onun fikirlerinden, düşüncelerinden direk ve indirek istifade etmeye devam eder. Bu istifade şekli he zaman için mutlaka devlete müşavirlik yapmakla olmaz. Yani çeşitli sorunlar hakkındaki düşüncelerini söylemiş olması dahi kamuoyunun, rejimin kalbi olduğu demokratik sistemde, aydınlatmaya ve doğruyu bulmaya yardımcı olur. Bu çok önemli bir katkıdır. Yani kamuoyunun oluşmasına bir katkıdır bu. Ben böyle bir katkı ile kendimi görevli sayıyorum. Kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunma. Dört duvarın arasında oturup, hiçbir şeyle ilgilenmemek yerine, ülkenin iyiliğine olacak birtakım meselelerde düşüncelerimi meşru istikametlerde, meşru yollarda, meşru zeminlerde ortaya koymaya çalışıyorum.”

ERDOĞAN DA ZİYARET ETTİ

Demirel, Çankaya Köşkü’nden indikten sonra 9 yıl boyunca her sabah gittiği büroda, çoğunluğu Cumhurbaşkanlığı'nda kadrolu 12 personel görev yapıyordu.

Demirel’in, siyasi literatüre geçen ve ayda b200 kişinin ziyaret ettiği ünlü ofisi tarihi görüşmelere tanıklık etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da AKP'nin tek başına iktidar olduğu ancak kendisinin seçime katılamadığı 3 Kasım 2002 genel seçimlerinden 14 gün sonra, Demirel'i Kuleli Sokak'taki ofisinde ziyaret etmişti. Erdoğan, görüşmeden sonra, "Sayın Demirel'in engin siyasi tecrübelerinden istifade ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Eski DYP genel başkanları Tansu Çiller ve Mehmet Ağar, Yeni Türkiye Partisi’ni kurduğu dönemde İsmail Cem gibi ile çok sayıda siyasetçinin yanı sıra ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Ross Wilson gibi yabancılar da sık sık Kulesi Sokak’taki Çalışma Ofisi’nde Demirel’i ziyaret etmişti.

Merhum Cumhurbaşkanı Demirel’in sağlık durumunun elvermemesi üzerine 2009 yılında kapattığı Kuleli Sokak'taki villa tipi müstakil çalışma ofisi şimdi kayınbiraderi Ali Şener tarafından satışa çıkarıldı. Türk siyasetinin simgeleşen birası için Şener’in 4 milyon dolar istediği ancak 15 milyon lira değer biçildiği öğrenildi.