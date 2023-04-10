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Suriye sınırında 2 PKK'lı yakalandı

Suriye sınırında 2 PKK'lı yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

Etiketler milli savunma bakanlığı suriye sınır msb
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