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  3. 31 Aralık 2018 19:54

Suriyelilerin bayramı bitti; Türkiye'ye geri döndüler

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerden oluşan son grup, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Türkiye'ye dönüş yaptı. Bayram için ülkelerine giden yaklaşık 35 bin Suriyeliden sadece 3 bini geri dönüş yapmadı.

Suriyelilerin bayramı bitti; Türkiye'ye geri döndüler
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle terör örgütlerinden temizlenen Halep kentine bağlı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Bab ve Cerablus gibi ilçeler ile bağlı köylerde bayramı geçiren Suriyelilerin Türkiye’ye dönüş işlemleri tamamlandı. Essalame Gümrük Kapısı’ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı’na getirilen Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kimlik kontrolünün ardından Türkiye’ye giriş yaptı.

3 BİN 421 KİŞİ SURİYE’DE KALDI

Essalame Gümrük Kapısı Genel Müdürü General Kasım el Kasım, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sağladığı kolaylıklar sayesinde bayramı ülkelerinde yakınlarıyla huzur içinde geçiren 32 bin 419 Suriyelinin Türkiye’ye geri döndüğünü söyledi. El Kasım, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası bölgede güven ve huzurun hakim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası Allah’a şükürler olsun, huzurlu bir bayram ziyareti gerçekleşmiş oldu. Yaklaşık 32 bin 419 kişi sorunsuz şekilde Türkiye’ye dönüş yaptı, 3 bin 421 kişi ise güvenli bulduğu için Türkiye’ye dönüş yapmak istemedi çünkü Suriye’yi huzurlu buldular. İnşallah Tel Rifat ve Münbiç geri alındığında bu bölgeye daha fazla Türkiye’den göç olacak. Halkımız evlerine, ülkelerine geri dönüp huzur ve rahat içinde yaşayacak.”

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