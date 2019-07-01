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  3. 01 Temmuz 2019 15:00

Suriyelilerle ilgili provokatif paylaşım yapan 5 kişiye gözaltı

Sosyal medya üzerinden Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Suriyelilerle ilgili provokatif paylaşım yapan 5 kişiye gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de 29 Haziran’da Suriyeli mültecilere yönelik yaşanan olaylar ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, sosyal medya üzerinden “ülkemdeSuriyeliistemiyorum”, “Suriyelilerdefolsun” başlıkları altında provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 18 hesaptan İstanbul’da yaşayan 9 şahsın yakalanmasına yönelik 30 Haziran günü operasyon başlatıldı.

5 şahıs yakalandı
Operasyon kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan adli işlem yapıldı.

İHA

istanbul , suriyeliler
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